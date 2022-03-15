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У Китаї заявили, що форум G20 "невідповідне місце" для обговорення ситуації в Україні

Автор: Наталія Юрченко

Офіційний представник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь заявив, що на порядку денному форуму країн "Великої двадцятки" не повинно бути політичних питань і проблем безпеки. Це стосується і ситуації в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням CNN.

"Група двадцяти - це головний форум міжнародного економічного співробітництва, і це невідповідне місце для обговорення політичних питань і питань безпеки, таких як Україна", - заявив Чжао.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ повідомляли, що Китай готовий надати Росії допомогу. При цьому у Пентагоні попередили Китай про наслідки у разі надання економічної та військової допомоги РФ.

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