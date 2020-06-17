В Китае заявили, что договорились урегулировать конфликт с Индией на границе

"Индия готова исходить из общей ситуации отношений между двумя странами, осуществлять консенсус между лидерами двух стран, мирно разрешать споры в приграничных районах путем диалога и ослаблять напряженность в приграничных районах", - приводит МИД Китая позицию Индии.

ндийские военные заявили о том, что вечером 15 июня между ними и военными Китая произошла "насильственная схватка".

В результате конфликта в пограничном районе погибли 20 индийских военных.

Также РБК-Украина писало, что 10 мая на границе произошел очередной конфликт между пограничными патрулями Китая и Индии, тогда пострадали 13 человек.