У Китаї заявили, що домовилися врегулювати конфлікт з Індією на кордоні

"Індія готова виходити із загальної ситуації відносин між двома країнами, здійснювати консенсус між лідерами двох країн, мирно вирішувати спори в прикордонних районах шляхом діалогу і послаблювати напруженість у прикордонних районах", - наводить МЗС Китаю позицію Індії.

індійські військові заявили про те, що ввечері 15 червня між ними та військовими Китаю сталася "насильницька сутичка".

У результаті конфлікту в прикордонному районі загинули 20 індійських військових.

Також РБК-Україна писало, що 10 травня на кордоні стався черговий конфлікт між прикордонними патрулями Китаю та Індії, тоді постраждало 13 осіб.