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В Китае заработал крупнейший в мире сферический радиотелескоп

Новости » В мире     12.01.2020 - 04:38
В Китае заработал крупнейший в мире сферический радиотелескоп
Иллюстративное фото (xinhuanet.com)

Телескоп будут использовать "для раскрытия тайн, связанных с генезисом и эволюцией Вселенной"

В субботу в юго-западной китайской провинции Гуйчжоу введен в строй крупнейший и наиболее чувствительный в мире сферический радиотелескоп FAST. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua

Диаметр его тарелки составляет 500 метров. Его стоимость составила около 170 млн долл США.

Отмечается, что телескоп будут использовать "для раскрытия тайн, связанных с генезисом и эволюцией Вселенной".

Главный инженер телескопа Цзян Пэн заявил, что благодаря новому астрономическому инструменту в ближайшие 2-3 года будет совершен ряд крупных научных открытий.

Отмечается, что он способен принимать до 38 гигабайт информации в секунду. А рядом с телескопа построили тематический астрономический парк для привлечения туристов.

Напомним, ранее американское космическое агентство NASA обнаружило первую планету размером с Землю в зоне с потенциально благоприятными условиями для жизни земного типа. Планета получила название TOI 700 d, она вращается вокруг красного карлика из южного созвездия Дорадо.

В декабре Китай запустил ракету-носитель "Чанчжэн-5" ( Long March-5) с телекоммуникационным спутником на борту. Официальные лица китайского космического агентства заявили, что в этом полете будут тестировать ключевые технологии для будущих миссий.

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