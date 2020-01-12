У Китаї запрацював найбільший в світі сферичний радіотелескоп

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Телескоп використовуватимуть "для розкриття таємниць, пов'язаних з генезисом і еволюцією Всесвіту"

У суботу в південно-західній китайській провінції Гуйчжоу введено в дію найбільший і найбільш чутливий в світі сферичний радіотелескоп FAST. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Діаметр тарілки становить 500 метрів. Його вартість склала близько 170 млн дол США.

Відзначається, що телескоп будуть використовувати "для розкриття таємниць, пов'язаних з генезисом і еволюцією Всесвіту".

Головний інженер телескопа Цзян Пен заявив, що завдяки новому астрономічному інструменту в найближчі 2-3 роки буде здійснений ряд великих наукових відкриттів.

Відзначається, що він здатний приймати до 38 гігабайт інформації в секунду. А поруч з телескопом побудували тематичний астрономічний парк для залучення туристів.

Нагадаємо, раніше американське космічне агентство NASA з допомогою телескопа TESS виявило першу планету розміром з Землю в зоні з потенційно сприятливими умовами для життя земного типу. Планета одержала назву TOI 700 d, вона обертається навколо червоного карлика з південного сузір'я Дорадо.

У грудні Китай здійснив запуск потужної ракети-носія "Чанчжен-5" ( Long March-5) з телекомунікаційним супутником на борту. Офіційні особи китайського космічного агентства заявили, що в цьому польоті будуть тестувати ключові технології для майбутніх місій.