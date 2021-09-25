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В Китае запретили все операции с криптовалютами

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Китай, Суббота 25 сентября 2021 02:29
В Китае запретили все операции с криптовалютами Фото: в Китае запретили все операции с криптовалютами (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

В Китае запретили все операции с криптовалютами. По решению центрального банка Китая, торговлю биткоинами и другими криптовалютами считать преступлением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

"Бизнес, связанный с виртуальными валютами, считается незаконной финансовой деятельностью", - заявили в Народном банке Китая.

Там считают, что криптовалюты "подвергают опасности" активы населения страны.

При этом Китай является одним из крупнейших рынков криптовалют в мире, так же как и одним из крупнейших их "добытчиков".

Изменения на китайском рынке непременно влияют на мировой рынок виртуальных валют. Так произошло и после объявления о том, что отныне биткоин вне закона в Китае. Сразу после объявления китайского центробанка его стоимость упала более чем на 2 000 долларов.

Это последний, но далеко не первый шаг китайских властей, стремящихся обуздать процессы, которые связаны со спекулятивными инвестициями, а также с отмыванием грязных денег.

В целом, торговля криптовалютами была официально запрещена в Китае еще в 2019 году, но фактически она продолжалась онлайн через зарубежные торговые площадки, а в этом году произошли некоторые серьезные изменения.

В мае китайские правительственные институты предупредили граждан, что не будут защищать их, если они и в дальнейшем будут торговать биткоинами и другими валютами онлайн, а в июне правительство приказало банкам и биржам не предоставлять услуг по операциям, связанных с криптовалютами, а также запретило "добычу" - "майнинг" таких валют.

Нынешнее решение является однозначным свидетельством того, что китайские власти намерены прекратить все операции с криптовалютами в любой форме. Всех, кто будет причастен к "незаконной финансовой деятельности", признают преступниками, и они будут наказаны. Под это определение попадают и иностранные интернет-ресурсы, которые будут помогать китайским гражданам с операциями с криптовалютами.

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