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У Китаї заборонили всі операції з криптовалютами

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Китай, Субота 25 вересня 2021 02:29
У Китаї заборонили всі операції з криптовалютами Фото: у Китаї заборонили всі операції з криптовалютами (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

У Китаї заборонили всі операції з криптовалютами. За рішенням центрального банку Китаю, торгівлю біткоїнами та іншими криптовалютами вважати злочином.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

"Бізнес, пов'язаний з віртуальними валютами, вважається незаконною фінансовою діяльністю", - заявили в Народному банку Китаю.

Там вважають, що криптовалюта "наражають на небезпеку" активи населення країни.

При цьому Китай є одним з найбільших ринків криптовалют в світі, так само як і одним з найбільших їх "добувачів".

Зміни на китайському ринку неодмінно впливають на світовий ринок віртуальних валют. Так сталося і після оголошення про те, що відтепер біткоїн поза законом в Китаї. Відразу після оголошення китайського центробанку його вартість впала більш ніж на 2 000 доларів.

Це останній, але далеко не перший крок китайської влади, які прагнуть приборкати процеси, які пов'язані зі спекулятивними інвестиціями, а також з відмиванням брудних грошей.

В цілому, торгівля криптовалют була офіційно заборонена в Китаї ще в 2019 році, але фактично вона тривала онлайн через закордонні торговельні майданчики, а в цьому році відбулися деякі серйозні зміни.

У травні китайські урядові інститути попередили громадян, що не захищатимуть їх, якщо вони і надалі будуть торгувати біткоїнами та іншими валютами онлайн, а в червні уряд наказав банкам і біржам не надавати послуг по операціям, пов'язаним з криптовалютами, а також заборонив "видобуток" - "майнінг" таких валют.

Нинішнє рішення є однозначним свідченням того, що китайська влада має намір припинити всі операції з криптовалютами в будь-якій формі. Всіх, хто буде причетний до "незаконної фінансової діяльності", визнають злочинцями, і вони будуть покарані. Під це визначення потрапляють й іноземні інтернет-ресурси, які будуть допомагати китайським громадянам з операціями з криптовалютами.

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