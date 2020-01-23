В Китае закрыли второй город из-за нового вируса

В Китае ограничили въезд и выезд из города Хуанган, что в провинции Хубей, в связи с распространением нового коронавируса пневмонии. Об этом сообщает BNO News.

Согласно заявлению местной власти, с 23 января жители Хуангана не должны покидать пределы города. Кроме этого были приостановлены все автобусные и железнодорожные перевозки, закрыты все культурные, туристические и культурные объекты. Также все автомобили, которые въезжают и выезжают из города, будут проверяться.

Хуанган имеет население около 7,5 млн человек. Он находится рядом с городом Ухань, где в декабре была зафиксирована вспышка нового вируса.

Ранее сообщалось, что в Китае запретили покидать город жителям Уханя. Работа общественного транспорта, аэропорта и вокзалов города была приостановлена.

Напомним, число заболевших в Китае пневмонией нового типа, вызванной коронавирусом, возросло до 617 человек. Наибольшее число заболевших - 444 случая - зарегистрировано в провинции Хубэй.

По состоянию на утро 22 января жертвами вируса стали девять человек. Все летальные случаи зафиксированы в городе Ухань в Центральном Китае, где изначально в декабре была зафиксирована вспышка нового вируса.