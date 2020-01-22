ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Китае запретят покидать город жителям Уханя из-за вируса

Новости » Происшествия     22.01.2020 - 21:33
В Китае запретят покидать город жителям Уханя из-за вируса
Иллюстративное фото (jyllands-posten dk)

Работа общественного транспорта, аэропорта и вокзалов города будет приостановлена

В Китае с 23 января введут временный запрет покидать город для жителей Уханя из-за заболеваний новым коронавирусом 2019-nCoV, который вызывает пневмонию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что работа общественного транспорта, аэропорта и вокзалов города будет приостановлена.

"С 10:00 (по местному времени, 05:00 мск) 23 января работа общественного транспорта города Ухань, метро, паромов и рейсов дальнего следования временно приостанавливается. Без особых причин жителям не следует покидать город. Исходящие рейсы из аэропорта и вокзалов временно закрыты. О времени их восстановления будет сообщено дополнительно", - говорится в заявлении.

Напомним, государственный комитет по делам здравоохранения Китая подтвердил 473 случая заболевания новым коронавирусом. Заместитель главы Государственного комитета по делам здравоохранения Ли Бинь заявил, что в результате заражения пневмонией погибли девять человек. При этом он добавил, что во вторник, 21 января, были подтверждены еще 149 случаев заболевания коронавирусом.

Как сообщало РБК-Украина, в декабре в китайском городе Ухань зафиксировали вспышку нового вируса. По состоянию на утро 22 января жертвами вируса стали девять человек. Более 400 человек в 13 китайских провинциях заражены новым коронавирусом.

Добавим, что в Соединенных Штатах подтвердили первый случай заболевания новым типом коронавируса. Пациента, который ранее ездил в город Ухань, был госпитализирован с симптомами пневмонии на прошлой неделе, а заражение коронавирусом было подтверждено в понедельник днем.

Украинцам рекомендуют не посещать регион распространения вируса в Китае В Китае число погибших от нового типа коронавируса приближается к 20
Новости Украины КитайвирусЭпидемия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь