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В Китае стремительно ростет число заболевших коронавирусом

Новости » Происшествия     23.01.2020 - 09:28
В Китае стремительно ростет число заболевших коронавирусом
Иллюстративное фото (gadgetsbeacon.com)

Наибольшее число заболевших - 444 случая - зарегистрировано в провинции Хубэй

Число заболевших в Китае пневмонией нового типа, вызванной коронавирусом, возросло до 617 человек. Об этом сообщают китайские СМИ, ссылаясь на комитеты по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР.

Наибольшее число заболевших - 444 случая - зарегистрировано в провинции Хубэй. На этот же регион приходятся все зафиксированные к настоящему времени 17 летальных исходов. Далее по количеству заболевших следуют провинция Гуандун (32), Чжэцзян (27), Шанхай (16 подтвержденных и 22 предполагаемых случая) и Пекин (14).

Ранее сообщалось о 571 заболевшем пневмонией нового типа в Китае.

По состоянию на утро 22 января жертвами вируса стали девять человек. Все летальные случаи зафиксированы в городе Ухань в Центральном Китае, где изначально в декабре была зафиксирована вспышка нового вируса.

Добавим, в Китае усиливают контроль над туристами с целью предотвращения распространения коронавируса нового типа.

Ранее Всемирная организация здравоохранения предупредила о возможности распространения коронавируса 2019 nCoV нового типа за пределами Китайской Народной Республики.

В Китае число заболевших вирусной пневмонией превысило 570 человек ВОЗ продлила экстренное заседание из-за вспышки нового вируса в Китае
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