В Китае загорелся небоскреб
В китайском городе Далянь загорелся небоскреб Kaixuan International Building. Продолжается спасательная операция, проверяется информация о возможных жертвах
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на китайское издание Sohu.
Известно, что сначала пожар вспыхнул в квартире на 19 этаже, после чего огонь перебросился на соседние помещения.
По информации СМИ, для ликвидации огня было направлено 30 пожарных машин и более 100 человек личного состава.
Сейчас спасатели проверяют, остался ли кто в домах, которые охватил огонь.
О пострадавших в результате инцидента и причине возгорания пока не известно.
Указано, что данная многоэтажка насчитывает 419 квартир, в которых проживает более 800 человек.
#LATEST A fire broke out in a high-rise apartment building in northeast China's Dalian City. No casualties reported so far. Rescue operation is underway. pic.twitter.com/INkvFAPvNR— RADIO LIMÓN (@radiolimontv) August 27, 2021
中国・大連の高層マンションで大規模な火災— unavailable jp (@unavailable_jp) August 27, 2021
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