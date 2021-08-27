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В Китае загорелся небоскреб

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Далянь, Пятница 27 августа 2021 17:20
В Китае загорелся небоскреб Фото: в Китае загорелся небоскреб (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В китайском городе Далянь загорелся небоскреб Kaixuan International Building. Продолжается спасательная операция, проверяется информация о возможных жертвах

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на китайское издание Sohu.

Известно, что сначала пожар вспыхнул в квартире на 19 этаже, после чего огонь перебросился на соседние помещения.

По информации СМИ, для ликвидации огня было направлено 30 пожарных машин и более 100 человек личного состава.

Сейчас спасатели проверяют, остался ли кто в домах, которые охватил огонь.

О пострадавших в результате инцидента и причине возгорания пока не известно.

Указано, что данная многоэтажка насчитывает 419 квартир, в которых проживает более 800 человек.

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