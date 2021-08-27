У Китаї загорівся хмарочос
У китайському місті Далянь загорівся хмарочос Kaixuan International Building. Триває рятувальна операція, перевіряється інформація про можливі жертви
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на китайське видання Sohu.
Відомо, що спочатку пожежа спалахнула у квартирі на 19 поверсі, після чого вогонь перекинувся на сусідні помешкання.
За інформацією ЗМІ, для ліквідації вогню було направлено 30 пожежних машин і більш як 100 чоловік особового складу.
Наразі рятувальники перевіряють, чи залишився хто у помешканнях, які охопив вогонь.
Про постраждалих внаслідок інциденту та причину загоряння наразі не відомо.
Вказано, що дана багатоповерхівка налічує 419 квартир, в яких проживає понад 800 людей.
#LATEST A fire broke out in a high-rise apartment building in northeast China's Dalian City. No casualties reported so far. Rescue operation is underway. pic.twitter.com/INkvFAPvNR— RADIO LIMÓN (@radiolimontv) August 27, 2021
中国・大連の高層マンションで大規模な火災— unavailable jp (@unavailable_jp) August 27, 2021
（現地などから複数の情報） https://t.co/6Mcp1ynQzo