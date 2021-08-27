У Китаї загорівся хмарочос

У китайському місті Далянь загорівся хмарочос Kaixuan International Building. Триває рятувальна операція, перевіряється інформація про можливі жертви

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на китайське видання Sohu.

Відомо, що спочатку пожежа спалахнула у квартирі на 19 поверсі, після чого вогонь перекинувся на сусідні помешкання.

За інформацією ЗМІ, для ліквідації вогню було направлено 30 пожежних машин і більш як 100 чоловік особового складу.

Наразі рятувальники перевіряють, чи залишився хто у помешканнях, які охопив вогонь.

Про постраждалих внаслідок інциденту та причину загоряння наразі не відомо.

Вказано, що дана багатоповерхівка налічує 419 квартир, в яких проживає понад 800 людей.