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У Китаї загорівся хмарочос

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Далянь, П'ятниця 27 серпня 2021 17:20
У Китаї загорівся хмарочос Фото: у Китаї загорівся хмарочос (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

У китайському місті Далянь загорівся хмарочос Kaixuan International Building. Триває рятувальна операція, перевіряється інформація про можливі жертви

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на китайське видання Sohu.

Відомо, що спочатку пожежа спалахнула у квартирі на 19 поверсі, після чого вогонь перекинувся на сусідні помешкання.

За інформацією ЗМІ, для ліквідації вогню було направлено 30 пожежних машин і більш як 100 чоловік особового складу.

Наразі рятувальники перевіряють, чи залишився хто у помешканнях, які охопив вогонь.

Про постраждалих внаслідок інциденту та причину загоряння наразі не відомо.

Вказано, що дана багатоповерхівка налічує 419 квартир, в яких проживає понад 800 людей.

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Китай Пожежа
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