В Китае выразили недовольство встречей депутатов Европарламента с президентом Тайваня

Китай отреагировал на встречу депутатов Европарламента с президентом Тайваня Цай Инь-вэнь. Пекин предупредил Евросоюз об ошибке и пригрозил обострением отношений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Визит семи депутатов Европарламента в Тайбэй уже вызвал недовольство Пекина. Официальный представитель министерства иностранных дел Китая заявил, что встреча была "ошибкой" со стороны ЕС.
Несмотря на это ЕС выразил поддержку Тайваню, отметив, что самоуправляемый остров не одинок. В ЕС также заявили, что готовы сотрудичать с Тайванем.
Президент Тайваня назвала Европейский парламент "фокусом" дипломатического взаимодействия Тайваня с ЕС.
Цай Инь-вэнь.
Напомним, что Тайвань намерен усилить подготовку военного резерва. Учения будут проходить чаще.