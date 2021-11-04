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У Китаї висловили невдоволення зустріччю депутатів Європарламенту з президентом Тайваню

Автор: Наталья Скороход

Китай відреагував на зустріч депутатів Європарламенту з президентом Тайваню Цай Інь-вень. Пекін попередив Євросоюз про помилку і пригрозив загостренням відносин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Візит семи депутатів Європарламенту в Тайбей вже викликав невдоволення Пекіна. Офіційний представник міністерства закордонних справ Китаю заявив, що зустріч була "помилкою" з боку ЄС.

Незважаючи на це ЄС висловив підтримку Тайваню, зазначивши, що самоврядний острів не самотній. У ЄС також заявили, що готові співпрацювати з Тайванем.

Президент Тайваню назвала Європейський парламент "фокусом" дипломатичної взаємодії Тайваню з ЄС.

Цай Інь-Вень.

Нагадаємо, що Тайвань має намір посилити підготовку військового резерву. Навчання проходитимуть частіше.

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ТайваньКитайЕвросоюз