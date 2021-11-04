У Китаї висловили невдоволення зустріччю депутатів Європарламенту з президентом Тайваню

Китай відреагував на зустріч депутатів Європарламенту з президентом Тайваню Цай Інь-вень. Пекін попередив Євросоюз про помилку і пригрозив загостренням відносин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Візит семи депутатів Європарламенту в Тайбей вже викликав невдоволення Пекіна. Офіційний представник міністерства закордонних справ Китаю заявив, що зустріч була "помилкою" з боку ЄС.
Незважаючи на це ЄС висловив підтримку Тайваню, зазначивши, що самоврядний острів не самотній. У ЄС також заявили, що готові співпрацювати з Тайванем.
Президент Тайваню назвала Європейський парламент "фокусом" дипломатичної взаємодії Тайваню з ЄС.
Цай Інь-Вень.
Нагадаємо, що Тайвань має намір посилити підготовку військового резерву. Навчання проходитимуть частіше.