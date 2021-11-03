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Тайвань усилит подготовку военного резерва на фоне конфликта с Китаем

Новина українською →
Тайвань, Среда 03 ноября 2021 03:38
Тайвань усилит подготовку военного резерва на фоне конфликта с Китаем Фото: Тайвань усилит военные учения на фоне конфликта с Китаем (flickr.com)
Автор: Анна Полисученко

Тайвань увеличит количество военных учений со следующего года на фоне конфликта с Китаем. Причиной является то, что Китай продолжает наращивать силы вокруг острова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отметил глава оборонного ведомства страны Чу Кво-Чен, со следующего года обязательные учения для отдельных подразделений резерва будут проходить две недели, а не 5-7 дней, как происходит сейчас, чтобы "эффективно повысить боеспособность резервных сил".

В Минобороны Тайваня планируют увеличить время на боевую подготовку и стрелковые упражнения, а количество боеприпасов на одного резервиста вырастет по меньшей мере вдвое.

Ранее министр говорил, что ситуация в Тайване в октябре была самой серьезной за последние 40 лет. Учитывая это, он призвал правительство увеличить расходы на изготовление оружия.

Тайвань постепенно переходил от обязательного призыва к контрактной армии на добровольной основе, однако сейчас этот процесс замедлился в связи с заявлениями КНР.

Отмечается, что в Пекине заявляли, что при необходимости Тайвань будет захвачен силовым путем, поскольку в Китае считают остров своей суверенной территорией. Тайвань подчеркивает, что страна будет защищать свою независимость и демократическое устройство.

Напряженность между Тайванем и Китаем существенно возросла за последние недели на фоне усиления военного давления со стороны Пекина, в частности, присутствия китайских военных самолетов в регионе.

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