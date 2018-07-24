У Китаї виділять бізнесу 10 млрд доларів податкових знижок через мита США

Китайська влада буде підтримувати бізнес через ризики отримання збитків від торговельної війни з США

Китайська влада буде підтримувати бізнес через невизначеність і ризики отримання збитків від торговельної війни з США. Про це повідомляє Хinhuanet.

На засіданні було зазначено, що уряд готовий прийняти цільові і своєчасні заходи контролю для належного реагування на зовнішню невизначеність і забезпечення розвитку економіки в розумному діапазоні.

Державна рада Китаю запропонувала надати бізнесу податкові знижки, загальна вартість яких складе близько 10 млрд доларів. Крім цього, китайська влада надасть підприємствам кредитні гарантії на загальну суму 21 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білий дім готовий розширити список товарів з Китаю, які обкладаються митом у США, включивши в нього нові позиції на загальну суму у 200 млрд доларів.

Крім того, на початку червня президент США Дональд Трамп заявив про введення митних тарифів в розмірі 25% відносно більше 800 різних найменувань товарів з Китаю включають медичне обладнання, автозапчастини, інші товари машинобудування. Загальна сума товарів склав 34 млрд доларів.