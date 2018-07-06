Сегодня начали действовать жесткие торговые ограничения между США и Китаем

Общая сумма товаров из Китая, которых коснулись ограничения, составила 34 млрд долларов, в США ситуация аналогичная

Сегодня, 6 июля, начали действовать таможенные тарифы США и Китая, как должны сократить импортные поставки товаров между странами на миллиарды долларов. По данным CNN, эти меры и контрмеры в сфере торговли являются самыми жесткими.

Так, президент США Дональд Трамп заявил о введении таможенных тарифов в размере 25% относительно более 800 различных наименований товаров из Китая, включающие медицинское оборудование, автозапчасти, другие товары машиностроения. Общая сумма товаров составила 34 млрд долларов.

Китай заявил, что США начали крупнейшую торговую войну в истории экономики". Также КНР в ответ ввела зеркальные контрмеры - введены ввозные пошлины в размере 25% на товары из США на общую сумму 34 млрд долларов.

Также в США заявили, что планирует ввести новые тарифы на товары из Китая. КНР уже объявила о намерении ответить и на эти меры.

Как пишет "Голос Америки", от таможенных тарифов Китая пострадают сельскохозяйственные регионы Соединенных Штатов, я уких проживает большое количество избирателей Трампа. Тарифы ударят по импорту соевых бобов из США, объем которого составляет около 14 млрд долларов. Это также приведет к удорожанию сои в Китае и даст возможность Бразилии и другим странам Южной Америки зайти с этим товаром на рынки КНР.

Напомним, 6 июля 2018 года правительство Китая объявил о введении ввозных пошлин в размере 25% на товары из США на общую сумму 34 млрд долларов.