В Китае вторжение России в Украину впервые назвали войной

Министр иностранных дел Китая Ван И впервые публично назвал вторжение России в Украину войной. При этом он выразил надежду, что конфликт удастся остановить как можно скорее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"Мы надеемся, что боевые действия и война прекратятся как можно скорее", - заявил Ван И в ходе переговоров по видеосвязи со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.
Ван также призвал все стороны предпринять больше действий для предотвращения эскалации в Украине.
Напомним, война России против Украины продолжается уже 15 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.
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