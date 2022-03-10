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В Китае вторжение России в Украину впервые назвали войной

Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Китая Ван И впервые публично назвал вторжение России в Украину войной. При этом он выразил надежду, что конфликт удастся остановить как можно скорее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Мы надеемся, что боевые действия и война прекратятся как можно скорее", - заявил Ван И в ходе переговоров по видеосвязи со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.

Ван также призвал все стороны предпринять больше действий для предотвращения эскалации в Украине.

Напомним, война России против Украины продолжается уже 15 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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