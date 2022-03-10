В Китае вторжение России в Украину впервые назвали войной

Министр иностранных дел Китая Ван И впервые публично назвал вторжение России в Украину войной. При этом он выразил надежду, что конфликт удастся остановить как можно скорее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Мы надеемся, что боевые действия и война прекратятся как можно скорее", - заявил Ван И в ходе переговоров по видеосвязи со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.

Ван также призвал все стороны предпринять больше действий для предотвращения эскалации в Украине.