У Китаї вторгнення Росії в Україну вперше назвали війною

Міністр закордонних справ Китаю Ван і вперше публічно назвав вторгнення Росії в Україну війною. При цьому він висловив сподівання, що конфлікт вдасться зупинити якомога швидше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Ми сподіваємося, що бойові дії і війна припиняться якомога швидше", - заявив Ван і в ході переговорів по відеозв'язку зі своїм французьким колегою Жан-Івом Ле Дріаном.
Ван також закликав всі сторони вжити більше дій для запобігання ескалації в Україні.
Нагадаємо, війна Росії проти України триває вже 15 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
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