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В Китае вспышка "Дельты": источником назвали авиарейс из России

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Нанкин, Пятница 30 июля 2021 11:52
В Китае вспышка "Дельты": источником назвали авиарейс из России Фото: в Китае фиксирую вспышку "Дельта"-штамма (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

В Китае фиксируют вспышку штамма коронавируса "Дельта". Локальная вспышка в Нанкине уже распространилась на 26 других городов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на китайскую газету The Paper.

Как заявила замглавы центра по контролю и профилактике заболеваний Нанкина Дин Цзе, источником вспышки стал рейс авиакомпании Air China, который прибыл из Москвы 10 июля.

По ее словам, на сегодня завершили секвенирование генома вируса 52 случаев заражения "Дельтой". И все случаи имеют такую же последовательность генома, как у уборщиков самолета, которые подхватили вирус на рейсе CA910 из России.

Проверка показала, что заболевшие работники клининговой компании могли заболеть из-за недостаточных мер индивидуальной защиты. А из-за того, что они привлекались к уборке внутренних рейсов, произошло кластерное заражение среди уборщиков, после чего заразились и другие контактные лица.

Также сообщается, что первые случаи заражения в аэропорту Нанкина выявили 20 июля у девяти работников в ходе регулярного тестирования. Местная власть решила провести массовое тестирование и на сегодня выявили 184 случая заражения "Дельтой".

Вспышка уже распространилась на 26 городов в 15 провинциях Китая.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зафиксировано 17 случаев заражения штаммом "Дельта".

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