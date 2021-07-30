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У Китаї спалах "Дельти": джерелом назвали авіарейс з Росії

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Нанкін, П'ятниця 30 липня 2021 11:52
У Китаї спалах "Дельти": джерелом назвали авіарейс з Росії Фото: у Китаї фіксую спалах "Дельта"-штаму (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

У Китаї фіксують спалах штаму коронавірусу "Дельта". Локальний спалах в Нанкіні вже поширилася на 26 інших міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на китайську газету The Paper.

Як заявила заступник голови центру з контролю і профілактики захворювань Нанкіна Дін Цзе, джерелом спалаху став рейс авіакомпанії Air China, який прибув з Москви 10 липня.

За її словами, на сьогодні завершили секвенування геному вірусу 52 випадків зараження "Дельтою". І всі випадки мають таку ж послідовність геному, як у прибиральників літака, які підхопили вірус на рейсі CA910 з Росії.

Перевірка показала, що хворі працівники клінінгової компанії могли захворіти через недостатні заходи індивідуального захисту. А через те, що вони залучалися до прибирання внутрішніх рейсів, відбулося кластерне зараження серед прибиральників, після чого заразилися й інші контактні особи.

Також повідомляється, що перші випадки зараження в аеропорту Нанкіна виявили 20 липня у дев'яти працівників в ході регулярного тестування. Місцева влада вирішила провести масове тестування і на сьогодні виявили 184 випадки зараження "Дельтою".

Спалах вже поширився на 26 міст у 15 провінціях Китаю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні зафіксовано 17 випадків зараження штамом "Дельта".

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