В Китае во время марафона бушевала стихия: участников эвакуировали, есть погибшие

Забег на 100 км начался в субботу в живописной местности на излучине Желтой реки, известной своими отвесными скалами и каменными колоннами. Маршрут пролегает через каньоны и холмы на засушливом плато на высоте более 1000 метров.

Гонка началась в 9:00 утра. Участники были одеты в футболки и шорты. Около полудня на горный участок гонки обрушился град, ледяной дождь и ураганы, которые привели к резкому падению температуры до 6 градусов.

По сообщениям государственных СМИ, была начата масштабная спасательная операция, в которую было отправлено более 1200 спасателей. Спасать участников забега также помогали тепловизионные дроны, радар-детекторы и оборудование для сноса домов.

Оползень, последовавший из-за суровой погоды, также затруднил спасательные работы, заявили официальные лица из Байиня, расположенного примерно в 1000 км к западу от столицы Китая Пекина.

Всего в гонке приняли участие 172 человека. К воскресенью 151 участник был признан невредимым. Последний пропавший бегун был найден мертвым в 9:30 утра в воскресенье. В результате число погибших от непогоды достигло 21.

Неприятным является и то, что синоптики прогнозировали ухудшение погоды - сильные ветры, дождь, резкое снижение температуры. По данным Китайского метеорологического управления такая погода должна была сохраняться до воскресенья.

Правительство провинции Ганьсу создало следственную группу для дальнейшего расследования причин смерти.