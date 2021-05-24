В Китае во время марафона бушевала стихия: участников эвакуировали, есть погибшие

На северо-западе Китая стихия обрушилась на провинцию Ганьсу, где проходил ультрамарафон. В результате участников пришлось эвакуировать, 21 человек погиб из-за непогоды.
Об этом сообщает Reuters.
Забег на 100 км начался в субботу в живописной местности на излучине Желтой реки, известной своими отвесными скалами и каменными колоннами. Маршрут пролегает через каньоны и холмы на засушливом плато на высоте более 1000 метров.
Гонка началась в 9:00 утра. Участники были одеты в футболки и шорты. Около полудня на горный участок гонки обрушился град, ледяной дождь и ураганы, которые привели к резкому падению температуры до 6 градусов.
По сообщениям государственных СМИ, была начата масштабная спасательная операция, в которую было отправлено более 1200 спасателей. Спасать участников забега также помогали тепловизионные дроны, радар-детекторы и оборудование для сноса домов.
Оползень, последовавший из-за суровой погоды, также затруднил спасательные работы, заявили официальные лица из Байиня, расположенного примерно в 1000 км к западу от столицы Китая Пекина.
Всего в гонке приняли участие 172 человека. К воскресенью 151 участник был признан невредимым. Последний пропавший бегун был найден мертвым в 9:30 утра в воскресенье. В результате число погибших от непогоды достигло 21.
Неприятным является и то, что синоптики прогнозировали ухудшение погоды - сильные ветры, дождь, резкое снижение температуры. По данным Китайского метеорологического управления такая погода должна была сохраняться до воскресенья.
Правительство провинции Ганьсу создало следственную группу для дальнейшего расследования причин смерти.
Напомним, в Китае произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 7,4 по шкале Рихтера.
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