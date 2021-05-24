У Китаї під час марафону вирувала стихія: учасників евакуювали, є загиблі

На північному заході Китаю стихія обрушилася на провінцію Ганьсу, де проходив ультрамарафон. В результаті учасників довелося евакуювати, 21 людина загинула через негоду.
Про це повідомляє Reuters.
Забіг на 100 км почався в суботу в мальовничій місцевості на закруті жовтої річки, відомої своїми стрімкими скелями і кам'яними колонами. Маршрут пролягає через каньйони і пагорби на посушливому плато на висоті понад 1000 метрів.
Гонка почалася о 9:00 ранку. Учасники були одягнені у футболки та шорти. Близько полудня на гірську ділянку гонки обрушився град, крижаний дощ і урагани, які призвели до різкого падіння температури до 6 градусів.
За повідомленнями державних ЗМІ, була розпочата масштабна рятувальна операція, в яку було відправлено понад 1200 рятувальників. Рятувати учасників забігу також допомагали тепловізійні дрони, радар-детектори та обладнання для знесення будинків.
Зсув, що послідував через сувору погоду, також ускладнив рятувальні роботи, заявили офіційні особи з Байіня, розташованого приблизно в 1000 км на захід від столиці Китаю Пекіна.
Всього в гонці взяли участь 172 людини. До неділі 151 учасник був визнаний неушкодженим. Останній зниклий бігун був знайдений мертвим о 9:30 ранку в неділю. В результаті число загиблих від негоди досягло 21.
Неприємним є і те, що синоптики прогнозували погіршення погоди - сильні вітри, дощ, різке зниження температури. За даними китайського метеорологічного управління така погода повинна була зберігатися до неділі.
Уряд провінції Ганьсу створив слідчу групу для подальшого розслідування причин смерті.
Нагадаємо, у Китаї стався сильний землетрус. Його магнітуда склала 7,4 за шкалою Ріхтера.
Раніше повідомлялося, що у США сталася сильна повінь, в результаті якого загинули люди.