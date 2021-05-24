RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Китаї під час марафону вирувала стихія: учасників евакуювали, є загиблі

Автор: Наталья Скороход

На північному заході Китаю стихія обрушилася на провінцію Ганьсу, де проходив ультрамарафон. В результаті учасників довелося евакуювати, 21 людина загинула через негоду.

Про це повідомляє Reuters.

Забіг на 100 км почався в суботу в мальовничій місцевості на закруті жовтої річки, відомої своїми стрімкими скелями і кам'яними колонами. Маршрут пролягає через каньйони і пагорби на посушливому плато на висоті понад 1000 метрів.

Гонка почалася о 9:00 ранку. Учасники були одягнені у футболки та шорти. Близько полудня на гірську ділянку гонки обрушився град, крижаний дощ і урагани, які призвели до різкого падіння температури до 6 градусів.

За повідомленнями державних ЗМІ, була розпочата масштабна рятувальна операція, в яку було відправлено понад 1200 рятувальників. Рятувати учасників забігу також допомагали тепловізійні дрони, радар-детектори та обладнання для знесення будинків.

Зсув, що послідував через сувору погоду, також ускладнив рятувальні роботи, заявили офіційні особи з Байіня, розташованого приблизно в 1000 км на захід від столиці Китаю Пекіна.

Всього в гонці взяли участь 172 людини. До неділі 151 учасник був визнаний неушкодженим. Останній зниклий бігун був знайдений мертвим о 9:30 ранку в неділю. В результаті число загиблих від негоди досягло 21.

Неприємним є і те, що синоптики прогнозували погіршення погоди - сильні вітри, дощ, різке зниження температури. За даними китайського метеорологічного управління така погода повинна була зберігатися до неділі.

Уряд провінції Ганьсу створив слідчу групу для подальшого розслідування причин смерті.

Нагадаємо, у Китаї стався сильний землетрус. Його магнітуда склала 7,4 за шкалою Ріхтера.

Раніше повідомлялося, що у США сталася сильна повінь, в результаті якого загинули люди.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України стихийное бедствие