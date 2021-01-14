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В Китае впервые с мая умер пациент от COVID-19, - FT

Автор: Артур Родивилов

Первый смертельный случай от заболевания COVID-19 был зарегистрирован в Китае. Об этом сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

О том, что это первый случай с мая, пишет Financial Times.

В сообщении комитета говорится, что пациент умер в провинции Хэбэй от осложнений, вызванных вирусом.

Помимо этого, за минувшие сутки выявлено 138 новых подтвержденных случаев заболевания.

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В частности, восемь случаев были выявлены в Шанхае, три - в провинции Гуандун, по одному - в Пекине, провинции Хэнань и Гуанси-Чжуанском автономном районе. Еще 124 случая являются внутренними: из них 81 случай был выявлен в провинции Хэбэй, еще 43 - в провинции Хэйлунцзян.

Впервые вспышку коронавируса выявили в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Впоследствии вирус распространился по всему миру.

Отметим, на прошлой неделе стало известно, что эксперты ВОЗ должны прибыть в Китай для изучения возникновения коронавируса. До этого власти Китая отказывались в предоставлении полной информации.

В понедельник, 11 января, стало известно, что Китай одобрил прибытие экспертов ВОЗ для изучения происхождения COVID-19.

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