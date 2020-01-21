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В Китае умер четвертый человек от нового вируса

Новости » В мире     21.01.2020 - 09:40
В Китае умер четвертый человек от нового вируса
Иллюстративное фото (twitter.com/NoviniteEU)

Всего в городе Ухане госпитализированы 169 человек с симптомами вируса

В Китае умер четвертый человек, зараженный новым типом коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что 89-летний мужчина скончался 19 января в больнице города Ухань, где изначально была зафиксирована вспышка нового вируса. Симптомы заболевания у мужчины были выявлены 13 января, спустя пять дней он был доставлен в больницу с проблемами дыхания.

На данный момент в больнице Уханя находятся 169 человек, зараженных коронавирусом нового типа. 35 из них находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, ранее власти Китая подтвердили, что новый тип коронавирус, который вызвал вспышку пневмонии в стране, способен передаваться, в том числе от человека к человеку. В частности, доказано, что два медработника заразились новым вирусом от пациентов.

В связи с вспышкой коронавируса нового типа Всемирная организация здравоохранения созывает срочное заседание комитета по чрезвычайным ситуациям на 22 января. В ВОЗ сообщили, что на встрече должны обсудить, является ли распространение вируса международной чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения.

Также РБК-Украина писало, что американский Национальный институт здравоохранения (NIH) приступил к работе над созданием вакцины против пневмонии нового вируса в Китае.

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