У Китаї помер четвертий чоловік від нового вірусу

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Всього в місті Ухані госпіталізовані 169 осіб з симптомами вірусу

У Китаї помер четверта людина, заражена новим різновидом коронавіруса 2019-nCoV. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що 89-річний чоловік помер 19 січня в лікарні міста Ухань, де спочатку було зафіксовано спалах нового вірусу. Симптоми захворювання у чоловіка були виявлені 13 січня, через п'ять днів він був доставлений в лікарню з проблемами дихання.

На даний момент у лікарні Уханя знаходяться 169 осіб, заражених коронавірусом нового типу. 35 з них перебувають у важкому стані.

Нагадаємо, раніше влада Китаю підтвердили, що новий тип коронавірус, який викликав спалах пневмонії в країні, здатний передаватися, в тому числі від людини до людини. зокрема, доведено, що два медпрацівники заразилися новим вірусом від пацієнтів.

У зв'язку зі спалахом коронавіруса нового типу Всесвітня організація охорони здоров'я скликає термінове засідання комітету з надзвичайних ситуацій на 22 січня. У ВООЗ повідомили, що на зустрічі мають обговорити, чи є поширення вірусу міжнародної надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я.

Також РБК-Україна писало, що американський Національний інститут охорони здоров'я (NIH) приступив до роботи над створенням вакцини проти пневмонії нового вірусу в Китаї.