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В Китае на угольной шахте произошла авария

Новости » Происшествия    29.12.2018 - 09:51
В Китае на угольной шахте произошла авария
Фото: шахта (Pixabаy)

В результате аварии погибли 5 человек

На угольной шахте в провинции Фуцзянь на востоке Китая произошла авария, в результате которой пять горняков погибли и еще один заблокирован. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Синьхуа".

Сообщается, что во время аварии в забое шахты находилось девять человек. Сейчас известно о гибели пяти из них. Один горняк получил ранения, еще двое были спасены.

Издание пишет, что продолжается поиск последнего заблокированного шахтера.

Напомним, в результате взрыва на шахте возле Карвины (Чехия) погибли 13 горняков. Кроме того, по словам представителей угольной компании OKD, в больнице находятся три горняка, один из них в критическом состоянии.

Пресс-секретарь OKD Иво Челеховски отметил, что после завершения спасательных работ будет создана специальная комиссия для расследования причин взрыва.

Как писало РБК-Украина, в январе на шахтоуправлении "Покровское" произошла вспышка метана, в результате чего пострадали восемь человек.

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