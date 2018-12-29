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У Китаї на вугільній шахті сталася аварія

Новини » Надзвичайні події    29.12.2018 - 09:51
У Китаї на вугільній шахті сталася аварія
Фото: шахта (Pixabаy)

В результаті аварії загинули 5 людей

На вугільній шахті в провінції Фуцзянь на сході Китаю сталася аварія, в результаті якої п'ять гірників загинули і ще один заблокований. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Сіньхуа".

Повідомляється, що під час аварії в забої шахти знаходилося дев'ять осіб. Зараз відомо про загибель п'яти з них. Один гірник отримав поранення, ще двоє були врятовані.

Видання пише, що триває пошук останнього заблокованого шахтаря.

Нагадаємо, в результаті вибуху на шахті біля Карвини (Чехія) загинули 13 гірників. Крім того, за словами представників вугільної компанії OKD, в лікарні перебувають троє гірників, один з них у критичному стані.

Речник OKD Іво Челеховски зазначив, що після завершення рятувальних робіт буде створена спеціальна комісія для розслідування причин вибуху.

Як повідомляло РБК-Україна, в січні на шахтоуправлінні "Покровське" стався спалах метану, в результаті чого постраждали вісім людей.

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