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В Китае за сутки всего три новых случая заражения коронавирусом

Новости » Коронавирус     04.05.2020 - 05:02
В Китае за сутки всего три новых случая заражения коронавирусом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Все случаи завезенные из-за рубежа

Китай сообщил о трех новых случаях коронавируса за 3 мая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что по данным Национальной комиссии здравоохранения, все новые случаи были импортированы. Комиссия также сообщила о 13 новых бессимптомных случаях за 3 мая, что на 1 больше, чем в предыдущий день.

Количество подтвержденных случаев в Китае достигло 82 880. О новых смертельных случаях не сообщалось, число погибших - 4633 человек.

Напомним, за прошедшие сутки в мире зафиксировали 80 890 новых случаев заражения коронавирусом, 3 431 человек умер. Всего количество зафиксированных случаев в мире возросло до 3 562 261. В то же время от коронавируса умерли более 248 тыс. человек.

РБК-Украина писало, что в общем докладе спецслужб США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии говорится, что правительство Китая намеренно скрывало или уничтожало доказательства вспышки коронавируса в стране до официального признания 20 января.

Кроме того, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил о наличии значительного количества доказательств того, что коронавирус начал распространяться из лаборатории в китайском Ухане.

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