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У Китаї за добу всього три нових випадки зараження коронавірусом

Новини » Коронавірус     04.05.2020 - 05:02
У Китаї за добу всього три нових випадки зараження коронавірусом
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всі випадки завезені з-за кордону

Китай повідомив про три нові випадки коронавіруса за 3 травня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відзначається, що за даними Національної комісії охорони здоров'я, всі нові випадки були імпортовані. Комісія також повідомила про 13 нових безсимптомних випадках за 3 травня, що на 1 більше, ніж у попередній день.

Кількість підтверджених випадків в Китаї досягло 82 880. Про нові смертельні випадки не повідомлялося, кількість загиблих - 4633 осіб.

Нагадаємо, за минулу добу у світі зафіксували 80 890 нових випадків зараження коронавірусом, 3 431 чоловік помер. Всього кількість зафіксованих випадків у світі зросла до 3 562 261. У той же час від коронавіруса померли понад 248 тис. чоловік.

РБК-Україна писало, що в загальному доповіді спецслужб США, Великобританії, Канади, Австралії і Нової Зеландії йдеться, що уряд Китаю навмисно приховувала або знищував докази спалаху коронавіруса в країні до офіційного визнання 20 січня.

Крім того, державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео заявив про наявність значної кількості доказів того, що коронавірус почав поширюватися з лабораторії в китайському Ухані.

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