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У Китаї за добу ще 150 людей померли від коронавіруса

Новини » Суспільство     24.02.2020 - 06:50
У Китаї за добу ще 150 людей померли від коронавіруса
Ілюстративне фото (twitter.com/ChuBailiang)

Кількість смертей зросла до 2 592

У неділю 23 лютого в Китаї від коронавіруса померло ще 150 осіб, в результаті чого кількість жертв зросла до 2 592. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У той же час повідомляється, що кількість заражених коронавірусом за добу знизилася з 648 в суботу до 409 в неділю.

"Кількість нових смертей, однак, зросла до 150 з 97 за той же період", - йдеться в повідомленні.

За даними комісії, загальна кількість підтверджених випадків захворювання коронавірусом на материку в даний час складає 77 150, і 2592 померли від спалаху.

Раніше Південна Корея повідомила про 161 новому разі коронавіруса, в результаті чого загальне число заражених в країні досягло 763.

Нагадаємо, станом на 23 лютого, дані Центру системних досліджень при Університеті Джона Хопкінса показували, що від коронавіруса в світі вилікувались 23290 осіб.

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