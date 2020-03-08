В Китае сообщили о жертвах обрушения отеля

В Китае спасатели достали из-под завалов отеля, обрушившегося в провинции Фуцзянь, 50 человек, двое из них не выжили. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CGTN.

Отмечается, что у двух человек, спасенных из-под завалов в городе Цюаньчжоу, отсутствовали признаки жизни. Сейчас поиски людей, которые могли оказаться под завалами, продолжаются.

Напомним, вчера на востоке Китая обвалился шестиэтажный отель, который использовали как здание для карантина. На первом этаже рухнувшего здания находились магазины и кафе. Под завалами оказались около 70 человек. Тогда было известно, что спасатели достали из-под завалов 23 человека.

Также РБК-Украина писало, что в Индии в результате обрушения четырехэтажного отеля в городе Индаур погибли девять человек. Из-под завалов удалось извлечь десять человек, девять из которых, две женщины и семь мужчин, умерли в больнице, а один - находился в критическом состоянии. Всего в здании отеля было 25 комнат.

Кроме того, на юге Китая в результате обрушение строящейся стоянки погибли восемь человек, еще двое пострадали. На строительстве автостоянки работали 14 человек, трое из которых выбрались из-под завалов самостоятельно.