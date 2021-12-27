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В Китае сняли с должности чиновника, которого США обвиняли в репрессиях в отношении уйгуров

Автор: Валерия Полищук

Главу коммунистической партии Китая в регионе Синьцзян Чэнь Цюаньго сняли с должности, он попал под санкции США и считается причастным к репрессиям против уйгуров. Вместо него назначили Ма Синжуя - бывшего руководителя экономически развитой провинции Гуандун.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По оценкам исследователей Организации Объединенных Наций и правозащитников, более миллиона мусульман содержатся в лагерях в западном китайском регионе Синьцзян.

Китай отвергает обвинения в злоупотреблениях, называя лагеря профессионально-техническими центрами, предназначенными для борьбы с экстремизмом, и в конце 2019 года заявил, что все люди в лагерях "закончили обучение".

66-летний Чэнь является членом политбюро Китая и, по общему мнению, старшим должностным лицом, ответственным за подавление безопасности в Синьцзяне.

Напомним, 10 декабря США ввели санкции против китайских чиновников, которые причастны к нарушению прав уйгурского мусульманского меньшинства в северо-западном районе Синьцзяна.

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