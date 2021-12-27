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У Китаї зняли з посади чиновника, якого США звинувачували в репресіях щодо уйгурів

Автор: Валерія Поліщук

Главу Комуністичної партії Китаю в регіоні Синьцзян Чень Цюаньго зняли з посади, він потрапив під санкції США і вважається причетним до репресій проти уйгурів. Замість нього призначили Ма Сінжуя - колишнього керівника економічно розвиненої провінції Гуандун.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За оцінками дослідників організації Об'єднаних націй і правозахисників, більше мільйона мусульман містяться в таборах в західному китайському регіоні Синьцзян.

Китай відкидає звинувачення в зловживаннях, називаючи табори професійно-технічними центрами, призначеними для боротьби з екстремізмом, і в кінці 2019 року заявив, що всі люди в таборах "закінчили навчання".

66-річний Чень є членом Політбюро Китаю і, на загальну думку, старшим посадовою особою, відповідальною за придушення безпеки в Сіньцзяні.

Нагадаємо, 10 грудня США ввели санкції проти китайських чиновників, які причетні до порушення прав уйгурської мусульманської меншини в північно-західному районі Сіньцзяну.

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