В Китае смертник устроил взрыв в офисном здании, есть жертвы

На юге Китая в городе Гуанчжоу мужчина устроил взрыв в офисном здании. В результате происшествия погиб сам смертник и еще четыре человека.
Об этом сообщает Reuters.
Также в результате подрыва пострадали еще пять человек, которые находились в здании. Всех раненых доставили в больницу. Правоохранители расследуют инцидент.
По предварительным данным, подозреваемым был 59-летний местный житель по фамилии Ху, который скончался на месте происшествия.
Напомним, 21 марта в Венесуэле произошел теракт на территории завода государственной нефтегазовой компании PDVSA. Инцидент произошел в городе Эль-Терехо в штате Монагас.
Кроме того, ранее на западе Афганистана взорвался заминированный автомобиль. В результате инцидента погибли восемь человек.
Добавим, что на военной базе в Экваториальной Гвинее произошли мощные взрывы. В результате погибли 15 человек.