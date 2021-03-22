У Китаї смертник влаштував вибух в офісній будівлі, є жертви

На півдні Китаю в місті Гуанчжоу чоловік влаштував вибух в офісній будівлі. У результаті події загинув сам смертник і ще чотири людини.

Про це повідомляє Reuters .

Також в результаті вибуху постраждали п'ятеро людей, які перебували в будівлі. Всіх поранених доставили в лікарню. Правоохоронці розслідують інцидент.

За попередніми даними, підозрюваним був 59-річний місцевий житель на прізвище Ху, який помер на місці події.