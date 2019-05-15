У Китаї роздрібні продажі впали до 16-річного мінімуму

Ілюстративне фото (retailinasia.com)

Китай опублікував звіт по низькому зростанню роздрібних продажів і промисловості в квітні

Китай 15 травня опублікував звітпо несподівано низькому зростанню роздрібних продажів і промисловості в квітні, що посилило тиск на Пекін створення додаткових економічних стимулів на тлі загострення торгової війни з США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що роздрібні продажі виросли на 7,2% у квітні порівняно з 2018 роком, не дотягнувши до прогнозу 8,6%. За даними Національного бюро статистики, це найнижчий зростання з 2003 року.

Зокрема, промисловість впала в квітні до 5,4% з березневих 8,5%, які, можливо, були викликані сезонними факторами. Під тиском результатів, автомобільна промисловість впала на 16%. Продажі автомобілів на китайському ринку впали на 14,6%.

Також наголошується, що експорт китайських товарів скоротився в квітні під загрозою підвищення мит в США і ослаблення світового попиту. Зростання інвестицій в основний капітал сповільнилося до 6,1% в перші чотири місяці проти очікуваного зростання на 6,4% у першому кварталі.

Підкреслимо, 10 травня президент США Дональд Трамп розпорядився ввести мита на ввезення в США китайських товарів ще на 300 млрд доларів. Таким чином, тарифи покриють весь імпорт з КНР.

Крім того, Трамп заявив, що підвищення мит на китайські товари значно вплинуло на хороші показники ВВП США в першому кварталі 2019 року.