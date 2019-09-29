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В Китае в результате столкновения автобуса с грузовиком погибли более 35 человек

Новости » Происшествия    29.09.2019 - 05:56
В Китае в результате столкновения автобуса с грузовиком погибли более 35 человек
Фото: место происшествия (twitter.com/PDChina)

Еще 36 человек получили ранения

На востоке Китая столкнулись автобус и грузовик, в результате чего погибли 36 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Sina.

Кроме того, ранения получили еще 36 человек, девять из них получили серьезные ранения, еще 26 пассажиров - легкие травмы

Авария произошла в субботу, 28 сентября, примерно в 07:00 в городском округе Исин провинции Цзянсу. Автобус выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком. По предварительным данным, у автобуса лопнуло переднее колесо.

Ранее в результате ДТП с участием грузовика в районе Внутренней Монголии на севере Китая погибли 20 человек. Автомобиль горнодобывающей компании, перевозивший рабочих к шахтам, потерял контроль из-за неисправности тормозов.

РБК-Украина писало, что в американском штате Юта перевернулся туристический автобус, который перевозил туристов из Китая, в результате чего погибли 4 человека, еще 26 человек были травмированы.

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