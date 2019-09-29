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У Китаї в результаті зіткнення автобуса з вантажівкою загинули більше 35 осіб

Новини » Надзвичайні події    29.09.2019 - 05:56
У Китаї в результаті зіткнення автобуса з вантажівкою загинули більше 35 осіб
Фото: місце події (twitter.com/PDChina)

Ще 36 людей отримали поранення

На сході Китаю зіткнулися автобус і вантажівка, в результаті чого загинули 36 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Sina.

Крім того, поранення отримали ще 36 осіб, дев'ять з них отримали серйозні поранення, ще 26 пасажирів - легкі травми

Аварія сталася в суботу, 28 вересня, приблизно о 07:00 в міському окрузі Ісін провінції Цзянсу. Автобус виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажівкою. За попередніми даними, в автобуса лопнуло переднє колесо.

Раніше в результаті ДТП за участю вантажівки в районі Внутрішньої Монголії на півночі Китаю загинуло 20 осіб. Автомобіль гірничодобувної компанії, що перевозив робітників шахт, втратив контроль через несправність гальм.

РБК-Україна писало, що в американському штаті Юта перекинувся туристичний автобус, який перевозив туристів з Китаю, в результаті чого загинули 4 людини, ще 26 осіб були травмовані.

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