У Китаї різко скоротилися небезпечні викиди в атмосферу

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Різке зниження рівня забруднення в Китаї частково пов'язано з коронавірусом

Супутникові знімки NASA показали різке зниження рівня забруднень над Китаєм, що частково пов'язано з економічним спадом через поширення епідемії коронавірусу Covid-19 в країні. Про це повідомляє Sky News.

NASA опублікували супутникові знімки, які показують різке зниження рівня забруднення в Китаї, яке, за словами космічного агентства США, частково пов'язане з коронавірусом, пише видання.

Стверджується, що відбулося значне зниження вмісту діоксиду азоту - отруйного газу, який виділяється автотранспортними засобами, електростанціями і промисловими об'єктами.

Вчені NASA зазначають, що скорочення забруднення вперше зареєстрували поблизу Уханя, але в кінцевому підсумку очищення поширилося по всій країні.

Нагадаємо, кількість смертей від коронавірусу в суботу 29 лютого зросла до 2932 осіб. Так, на території Китаю зафіксовано 2835 смертей, а кількість інфікованих перевищила 80 тис. Людей. За межами Китаю зафіксовано 2885 випадків інфікування.