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В Китае разработали экспресс-тест для выявления коронавируса

Новости » Общество     31.01.2020 - 16:06
В Китае разработали экспресс-тест для выявления коронавируса
Иллюстративное фото (twitter com XHNews)

Узнать о заражении коронавирусом можно за 8-15 минут

Ученые из китайского города Уси в провинции Цзянсу разработали экспресс-тест для выявления нового типа коронавируса, который позволяет получить результат за 8-15 минут. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Хinhua.

Как сообщается, набор отличается высокой чувствительностью, а также простой в использовании и транспортировке.

"Это будет важно для предотвращения и борьбы с эпидемией", - говорится в сообщении.

Набор для быстрого проведения анализа на выявление нового вида коронавируса разработан специалистами Национального института по контролю и профилактике вирусных заболеваний совместно с одной из высокотехнологичных компаний города Уси.

Отмечается, что массовое производство экспресс-теста уже началось. Пока его объемов достаточно, чтобы провести анализы четырех тысяч человек в день.

Первая партия этих наборов уже используется в провинции Хубэй.

Напомним, 29 января Всемирная организация здравоохранения признала вспышку китайского коронавируса нового типа чрезвычайной ситуацией международного значения. Также в ВОЗ отметили, что заболевания китайским коронавирусом зафиксированы в 18 странах за пределами Китая.

Добавим, что по состоянию на 31 января число заразившихся коронавирусом из Китая превысило 9,5 тысячи людей. В результате распространения вируса уже умерли 212 человек.

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