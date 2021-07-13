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В Китае разработали дрон-акулу для военной разведки и борьбы с подводными лодками

Автор: Сергей Пышкин

Пекинская компания Boya Gongdao Robot Technology продемонстрировала дрон в форме двухметровой акулы. Робота будут использовать в военных целях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The National Interest.

Сейчас известно, что длина дрона составляет 2,2 метра, а скорость которую "акула" сможет развивать достигает 18,5 километров в час.

Как отмечают разработчики, аппарат оборудован системой ухода от препятствий и имеет достаточной свободного пространства внутри, чтобы в будущем загрузить туда новые технологии.

Известно, что робот был изготовлен для выполнения военных целей, в частности это касается разведывательных операций, спасения людей, или же наблюдения за подводными лодками.

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дронакула