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В Китаї розробили дрон-акулу для військової розвідки та боротьби з підводними човнами

Автор: Сергій Пишкін

Пекінська компанія Boya Gongdao Robot Technology продемонструвала дрон у формі двометрової акули. Робота використовуватимуть у військових цілях.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The National Interest.

Наразі відомо, що довжина дрону складає 2,2 метра, а швидкість яку "акула" зможе розвивати досягає 18,5 кілометрів за годину.

Як відзначають розробники, апарат обладнаний системою уникнення перешкод й має достатньою вільного простору всередині, аби в майбутньому завантажити туди нові технології.

Відомо, що робота було виготовлено для виконання військових цілей, зокрема це стосується розвідувальних операцій, порятунку людей, або ж спостереження за підводними човнами.

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дронакула