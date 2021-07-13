В Китаї розробили дрон-акулу для військової розвідки та боротьби з підводними човнами

Пекінська компанія Boya Gongdao Robot Technology продемонструвала дрон у формі двометрової акули. Робота використовуватимуть у військових цілях.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The National Interest.
Наразі відомо, що довжина дрону складає 2,2 метра, а швидкість яку "акула" зможе розвивати досягає 18,5 кілометрів за годину.
Як відзначають розробники, апарат обладнаний системою уникнення перешкод й має достатньою вільного простору всередині, аби в майбутньому завантажити туди нові технології.
Відомо, що робота було виготовлено для виконання військових цілей, зокрема це стосується розвідувальних операцій, порятунку людей, або ж спостереження за підводними човнами.