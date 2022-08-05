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В Китае прокомментировали призыв Зеленского к переговорам с Си Цзиньпином

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Китай уклонился от ответа на призыв президента Украины Владимира Зеленского. Он приглашал к двухсторонним переговорам лидера Китая Си Цзиньпина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя МИД КНР Хуа Чуньин, которое цитирует people.cn.

Так, на вопрос журналиста, есть ли у китайской стороны планы по переговорам с украинским президентом в ближайшей перспективе она ответила:

"Китай поддерживает тесные связи с Украиной и другими сторонами украинского кризиса", - сказала Чуньин, уклонившись от вопроса СМИ.

Что сказал Зеленский

Напомним, президент Владимир Зеленский в интервью газете South China Morning Post заявил, что Украина ищет возможности напрямую поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы закончить войну.

"Я хотел бы поговорить напрямую. У меня был один разговор с Си Цзиньпином, это было год назад. С начала широкомасштабной агрессии 24 февраля мы официально просили о разговоре, но у нас не было ни одного разговора с Китаем, хотя я считаю, что это было бы полезно", - сказал он.

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Владимир ЗеленскийСи Цзиньпинь