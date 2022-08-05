У Китаї прокоментували заклик Зеленського до переговорів із Сі Цзіньпіном

Так, на питання журналіста, чи є у китайського сторони плани щодо переговорів з українським президентом у найближчій перспективі вона відповіла:

"Китай підтримує тісні зв'язки з Україною та іншими сторонами української кризи", - сказали Чуньїн, ухилившись від питання ЗМІ.

Що сказав Зеленський

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський в інтерв'ю газеті South China Morning Post заявив, що Україна шукає можливості напряму поговорити з головою КНР Сі Цзіньпіном, щоб закінчити війну.

"Я хотів би поговорити безпосередньо. У мене була одна розмова з Сі Цзіньпіном, це було рік тому. З початку широкомасштабної агресії 24 лютого ми офіційно просили про розмову, але у нас не було жодної розмови з Китаєм, хоча я вважаю, що це було б корисно", - сказав він.

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