В Китае прокомментировали повышения пошлин Трампом

Фото: торговая сделка США и Китая (коллаж РБК-Украина)

Переговоры продолжатся в Пекине

Вице-премьер Лю Хэ сказал, что Китай и Соединенные Штаты договорились проводить о торговых переговоров в Пекине после повышения пошлин на китайские товары еще на 300 млрд долларов. Об этом пишет Reuters.

Лю Хэ выразил сдержанный оптимизм при достижении соглашения, но сказал, что есть "принципиальные вопросы", по которым Китай не отступит.

"Переговоры не прерваны", - сказал Лю, главный передставитель Китая на переговорах.

"Напротив, я думаю, что небольшие неудачи являются нормальными и неизбежными в ходе переговоров обеих стран. Заглядывая вперед, мы по-прежнему осторожно оптимистичны", - сказал Лю.

Китай решительно выступает против недавнего повышения тарифов в США, и, как нация, страна должна ответить на это, сказал Лю небольшой группе китайских журналистов в видеоролике.

"Сейчас обе стороны достигли взаимопонимания во многих отношениях, но, честно говоря, есть и различия. Мы считаем, что эти различия являются важными принципиальными вопросами. Мы абсолютно не можем идти на уступки по таким принципиальным вопросам", - сказал он.

Он добавил, что переговоры продолжатся в Пекине, но не сообщил никаких подробностей.

Напомним, президент США Дональд Трамп в пятницу, 10 мая, распорядился ввести пошлины на ввоз в Соединенные Штаты китайских товаров еще на 300 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что Китай примет необходимые меры в ответ на действия США, повысивших пошлины на китайские товары.