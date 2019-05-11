У Китаї прокоментували підвищення мит Трампом

Фото: торгова операція США і Китаю (колаж РБК-Україна)

Переговори продовжаться в Пекіні

Віце-прем'єр Лю Хе сказав, що Китай і Сполучені Штати домовилися про проводити торгових переговорів у Пекіні після підвищення мит на китайські товари ще на 300 млрд доларів. Про це пише Reuters.

Лю Хе висловив стриманий оптимізм при досягненні угоди, але сказав, що є "принципові питання", за яким Китай не відступить.

"Переговори не перервані", - сказав Лю, головний передставитель Китаю на переговорах.

"Навпаки, я думаю, що невеликі невдачі є нормальними і неминучими в ході переговорів обох країн. Заглядаючи вперед, ми як і раніше обережно оптимістичні", - сказав Лю.

Китай рішуче виступає проти недавнього підвищення тарифів у США, і, як нація, країна повинна відповісти на це, сказав Лю невеликій групі китайських журналістів у відеоролику.

"Зараз обидві сторони досягли взаєморозуміння в багатьох відносинах, але, чесно кажучи, є і відмінності. Ми вважаємо, що ці відмінності є важливими по принциповим питанням. Ми абсолютно не можемо йти на поступки щодо таких принципових питань", - сказав він.

Він додав, що переговори продовжаться в Пекіні, але не повідомив ніяких подробиць.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 10 травня, розпорядився ввести мита на ввезення в Сполучені Штати китайських товарів ще на 300 млрд доларів.

Раніше повідомлялося, що Китай прийме необхідні заходи у відповідь на дії США, які підвищили мита на китайські товари.