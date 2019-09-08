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У Китаї стався потужний землетрус, є загиблий та десятки постраждалих

Новини » Надзвичайні події    08.09.2019 - 09:28
У Китаї стався потужний землетрус, є загиблий та десятки постраждалих
Ілюстративне фото (digitalgov.gov)

Сила землетрусу сягала 5,4 бали

У китайській південно-західній провінції Сичуань вночі 8 вересня стався потужний землетрус магнітудою 5,4 бали, в результаті чого одна людина загинула та 29 постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральне телебачення Китаю.

Як повідомляється, епіцентр сильного землетрусу, що сколихнув повіт Вейюань, залягав на глибині 10 км за 141 км від міста Ченду. В результаті землетрусу загинула одна людина та 29 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Стан двох потерпілих оцінюється як тяжкий.

Крім того, сильні підземні поштовхи призвели до руйнування щонайменше 17 та пошкодження 215 будинків. У місті Чунцин місцева влада скасувала відправлення понад 10 потягів та перевіряє цільність залізничного полотна.

Нагадаємо, що 4 вересня на півдні Туреччини стався сильний землетрус магнітудою 4,5 бали за шкалою Ріхтера. Про руйнування чи постраждалих внаслідок землетрусу не повідомлялося. Підземні поштовхи були зафіксовані у Середземноморському районі.

В той же день біля острова Карпатос (Греція) стався землетрус магнітудою 4,2. Повідомляється, що епіцентр землетрусу був зафіксований в 65 км від острова Карпатос на глибині 7,5 км. Інформації щодо постраждалих або завданої шкоди немає.

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