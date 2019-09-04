В Турции произошло землетрясение

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В Турции зафиксирована серия подземных толчков, самый мощный - 4,5 балла

На юге Турции произошло землетрясение, сила толчков достигла 4,5 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Управления по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

О разрушениях или пострадавших в результате землетрясения не сообщалось.

"Толчки силой 3,8, 4,5 и 3,8 были зафиксированы 4 августа во Средиземноморском регионе по времени соответственно в 03.51, 04.01, 05.12", - говориться в сообщении.

В то же время турецкие метеорологи прогнозируют значительное количество осадков и сильных порывов ветра в Средиземноморском регионе в ближайшие дни.

Напомним, возле острова Карпатос (Греция) произошло землетрясение магнитудой 4,2. Сообщается, что эпицентр землетрясения был зафиксирован в 65 км от острова Карпатос на глубине в 7,5 км. Информации относительно пострадавших или нанесенного вреда нет.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в результате сильного землетрясения в Турции были повреждены около тысячи жилых домов. Сила подземных толчков достигала 6,5 баллов.

Из-за землетрясения в Турции пострадали по меньшей мере 27 человек. Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 1,74 километра от села Армуталани. Очаг подземных толчков залегал на глубине семи километров.