У Китаї стався потужний землетрус, є загиблі

Фото: землетрус в Китаї (twitter.com/ChinaPlusNews)

ЗМІ Китаю повідомляють про щонайменше 11 загиблих в результаті землетрусу магнітудою 6,0

У Китаї в результаті землетрусу магнітудою 6.0 щонайменше 11 осіб загинули і більше сотні постраждали. Землетрус стався в ніч на 18 червня, передає РБК-Україна з посиланням на China plus.

Землетрус силою 6 балів зачепив південний захід китайській провінції Сичуань. За даними Китайського центру землетрусів (CENC), епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині 16 км.

Як розповіли місцеві жителі, землетрус був досить сильним і кілька поштовхів сталися протягом півгодини. Багато мешканців багатоповерхівок кинулися шукати притулку в підвалах.

Відправившись на пошуки жертв і постраждалих рятувальники виявили, що загинули 11 людей, ще 122 отримали поранення.

Фото: землетрус в Китаї (twitter.com/ChinaPlusNews)

Нагадаємо, 1 червня потужний землетрус магнітудою 5,3 стався в Албанії на південному сході від столиці в сільських районах. У результаті поранення отримали щонайменше 2 людини. Також у Міністерстві оборони Албанії повідомили, що було пошкоджено щонайменше 5 будинків.